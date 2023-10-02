وزيرة التضامن عن سبب تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة: نتحرى الدقة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع التضامن.

وقالت خلال كلمتها بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إن هناك 320 ألف مواطن من القادرين باختلاف يستفيدون من مراكز التأهيل الحركية والتخاطب والبصري والسمعي.

ولفتت إلى إصدار 1.5 بطاقة خدمات متكاملة للقادرين باختلاف على مدار الفترة الماضية، معقبة على اعتراض البعض بشأن تأخر إصدار البطاقات.

وأضافت: «بالتنسيق مع وزارة الصحة، نتحرى في البطاقات الدقة، فخلال الفترات الماضية لم تكن هناك دقة في البيانات، الأمر الذي أدى إلى استغلال القادرين باختلاف للحصول على مزايا تُمنح لتلك الفئة ويحدث سوء استهداف».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.