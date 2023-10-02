وزير التموين يستعرض بالأرقام حجم الاحتياطي الاستراتيجي: لم نعانِ من نقص أي سلعة

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة رغم الأزمات التي مرت بها مصر بجانب الأزمات العالمية.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من القمح يمتد لخمسة أشهر، بجانب احتياطي ستة أشهر من السكر علما بأن الموسم الجديد سيبدأ في شهر فبراير المقبل.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تملك فيها احتياطيا استراتيجيا من الزيت (عباد الشمس - الصويا) يصل إلى 6.6 شهر.

ونوه بأن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يمتد لثلاثة أشهر علما بأن الموسم الجديد بدأ حاليا، موضحا أن الدولة حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن، ووقعت عقودا ولديها احتياطي بما يكفي 12 شهرا من الدواجن المجمدة.

ولفت إلى أن الرؤوس الحية من الماشية تكفي لثلاثة أشهر، مع تحسن في الواردات من السودان، بجانب الإمداد من دولة جيبوتي.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.