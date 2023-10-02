وزير الاتصالات: نسعى لتاهيل 336 ألف متخصص بصناعة التعهيد بتكلفة 9 مليارات دولار

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها 100 ألف مركز مهني مستقل، بعد أن كان عددها 33 ألف مركز، حيث تمت زيادة عددها إلى 3 أضعاف خلال عامين.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحتل 2.5 % من العدد العالمي، وتستهدف الوصول ل 4 % في 2026، منوها بأنه جاري العمل على الوصول إلى 220 ألفا مهنيا مستقل بنمو 15 % في السنة، كذا الوصول إلى نسبة نمو 30 %.

ولفت إلى أن أعداد العاملين بقطاع صناعة التعهيد بدأت تزيد، مشيرا إلى أن هناك استهدافا للوصول إلى 336 ألف متخصص في 2026 بقيمة قدرها 9 مليارات دولار.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.