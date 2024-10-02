الحرس الثوري الإيراني: ضربنا أهداف عسكرية مهمة بالأراضي المحتلة

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أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".

وأضاف "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

وصرح مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" بأن الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر عن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وأكد المسؤول الكبير أن خامنئي لا يزال في مكان آمن.

وهدد مسؤولون إسرائيلون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران فيما تتواصل المداولات الأمنية المكثفة لدى رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.