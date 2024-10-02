إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

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أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، في اتجاه الإسماعيلية أمام مدرسة السويدي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، في اتجاه الإسماعيلية أمام مدرسة السويدي بمدينة العاشر من رمضان.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.