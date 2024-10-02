ما المواقع الإسرائيلية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية؟

أعلنت إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله والقائد في فيلق القدس عباس نيلفروشان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وبالنسبة للأهداف التي قصفتها إيران أو التي كانت تريد استهدافها، هي كالتالي:

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية.

وقال قائد الأركان الإيراني إنه تم ضرب مقر للموساد وقاعدة حتسريم المسئولة عن اغتيال نصر الله، مشيرا إلى أنه تم ضرب 3 قواعد جوية رئيسية وقاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات "إف-35".

وأشار إلى أن الهجوم استهدف رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة.

وأكد التلفزيون الرسمي استهداف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية هي قاعدة "نيفاتيم" الجوية وقاعدة "حتسريم" الجوية وقاعدة "تل نوف" الجوية في الأراضي المحتلة.

واستهدفت الصواريخ الإيرانية أيضا أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ "آرو-2″ و"آرو-3".

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تحليل مقاطع فيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الموساد في تل أبيب، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضحت "سي إن إن" أن التحليل أظهر أن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل.

أما شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلت عن مسئول أمريكي قوله إن إيران أطلقت على إسرائيل 220 صاروخا على دفعتين.

وبعد انتهاء الهجوم الإيراني، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع في مواجهة أي عدوان وستجعل أي معتد أثيم وبأي مستوى كان، يندم على فعلته".