إصابة 23 شخصا في جنوب شرق تايوان مع اقتراب إعصار كراثون

أصيب 23 شخصا في مقاطعة تايتونج بجنوب شرق تايوان، من بينهم ثلاثة أشخاص تم نقلهم للمستشفى حتى صباح اليوم الأربعاء بسبب الطقس السيء الناجم عن إعصار كراثون، وذلك حسبما ذكر مركز الوقاية من الأعاصير والتعامل معها بالمقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه تم إجلاء 2735 شخصا من بلدات ومدن بالمقاطعة حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وحتى التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، كان عين إعصار كراثون على بعد 160 كيلومترا من جنوب غرب مدينة كاوهسيونج، ويتحرك اتجاه شمال-شمال شرق بسرعة تتراوح ما بين 7 و 10 كيلومتر في الساعة، بحسب بيانات الإدارة المركزية للأرصاد.