حماس: جرائم الاحتلال في غزة لن تفلح في إخضاع شعبنا ومقاومته

قالت حركة المقاومة حماس، إن «ارتكاب جيش الاحتلال الإرهابي فجر اليوم، مجازر مروعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، منها القصف الهمجي العشوائي على منازل للمواطنين في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، والغارات الهمجية على مدرسة مَسْقَط ومركز الأمل للأيتام، اللَّذَين يؤويان نازحين في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء حوالي ثمانين شهيداً؛ هو استمرارٌ لنهج جيش الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف قتل أكبر عدد من أبناء شعب فلسطين، ضمن جريمة الإبادة المتواصلة ضد أهل القطاع منذ قرابة العام».

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن «المجازر الصهيونية المتواصلة، التي تُرتَكَب بتواطؤ ودعم من الإدارة الأمريكية؛ لن تضعف من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني، أو تُفلِح في إخضاع مقاومته».

وأشارت إلى أن «جرائم الاحتلال لن تزيد شعب فلسطين إلا إصراراً على المقاومة، ومواصلة التصدي لهذا الجيش الفاشي ودحر عدوانه، على طريق تحقيق آمال الشعب في التحرير وتقرير المصير».

ودعت إلى «التحرّك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، ولجم آلة الإرهاب الصهيونية، ووقف عدوانها الفاشي على شعوب المنطقة، وسعيِها لتوسيع دائرة الدمار»، مؤكدة أن «النار التي تسعى حكومة الاحتلال لإشعالها في المنطقة لن تحرق سوى هذا الكيان الغاصب المحتلّ».