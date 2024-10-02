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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على الأهداف الأمنية والعسكرية في إسرائيل، أمس الثلاثاء، كان "نجاحا للغاية"، مشيرا إلى أنهم حذروا واشنطن من التدخل.

وأوضح عراقجي: "حذرنا واشنطن بعد الهجوم من التدخل وأكدنا أننا سنتعامل بقوة مع أي تدخل لدعم الكيان".

وأضاف: "إذا كان للكيان الصهيوني أي ردود على العملية فإن ردنا القادم سيكون أكثر شدة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد انه "أي دولة تسمح لأعدائنا باستخدام أجوائها ضدنا ستتحمل المسؤولية"، مشددا على أن "سياستنا لدعم المقاومة بشكل شامل ستتواصل".

وأوضح أن الهجوم على أهداف أمنية وعسكرية في إسرائيل أمس "كان ناجحا للغاية".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنه إذا ارتكبت إسرائيل أو داعموها أخطاء إستراتيجية سيكون الرد أكثر تدميرا.

كما نقلت "الجزيرة" عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله إن عملية "الوعد الصادق 2" كانت "دفاعا عن مصالحنا الوطنية في إطار القوانين الدولية".

وأضاف: "نسعى للسلام وليس للحرب لكننا سنرد على أي طرف يتجاوز حدوده".