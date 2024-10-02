تخطت أغنية "كبرتوا الموضوع" التي يغنيها الفنان أحمد سعد، ضمن مسلسل "ديبو"، مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوعين من إتاحتها عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "كبرتوا الموضوع" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.