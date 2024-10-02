 المرشد الإيراني: الحروب ستنتهي إذا خرجت أمريكا والدول الأوروبية من منطقتنا - بوابة الشروق
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المرشد الإيراني: الحروب ستنتهي إذا خرجت أمريكا والدول الأوروبية من منطقتنا

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:00 م


استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، مجموعة من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني بطهران، وذلك في أول ظهور علني بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، قال خامنئي، إن خسارة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله «ليست بسيطة»، قائلًا إنه سيتحدث قريباً عن قضيتي غزة ولبنان.

وأرجع أساس المشكلات والصراعات والحروب في المنطقة، إلى «وجود دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدعي السلام كذبًا».

وأضاف: «إذا خرجت أمريكا والدول الأوروبية من منطقتنا ستنتهي الحروب، وستصبح دول المنطقة قادرة على إدارة شئونها، والعيش معًا بسلام».

وأعرب عن أمله في «الحد من شر الأعداء في المنطقة» بالجهود الكبيرة التي يبذلها الشعب الإيراني، وبتعاون الدول الأخرى.

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