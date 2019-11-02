الجلوس لساعات طويلة أمام المكتب أو أجهزة الكومبيوتر؛ قد يصيب المرء بآلام مفاجئة في الظهر والرقبة والركبتين والمفاصل وغيرها؛ ما يدفع البعض لتناول المسكنات.

ولكن هناك طريقة أخرى للتخلص من هذا الألم وهى استخدام الثلج أو استخدام الحرارة، وذلك بوضعه على المناطق الملتهبة، ويمكن القيام بذلك في المنزل بسهولة، فمتى نستخدم الثلج؟ ومتى نستخدم الحرارة؟

•العلاج بالثلج

وفقاً لصحيفة التايمز الهندية، يستخدم الثلج على الإصابات الحديثة التي تحدث أثناء لعب كرة القدم أو ممارسة الجري، فيوضع على منطقة الإصابة لتخفيف التورم، لأنه يساعد على تضييق الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، وكذلك الالتهاب الناتج عن جلسة تمرين قاسية يجب علاجه بالثلج فقط، لأن استخدام زيادة الحرارة يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى نتائج عكسية لأنه يمكن أن يزيد من التورم، ويمنع العضلات من الشفاء.

لكن تجنب استخدام الثلج في هذه الحالات:

- عند وجود خطر الاصابة بتشنج العضلات فالثلج قد يزيد الوضع سوءاً.

-لا تضع الثلج على جرح مفتوح.

- إذا كنت تعاني من أمراض الأوعية الدموية (ارتفاع ضغط الدم / زيادة ضربات القلب ) تجنب الثلج.

- لا ينصح أيضاً للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

طريقتان لاستخدام الثلج إما بوضع مكعبات الثلج في كيس مغلق، أو منشفة مبللة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة، ولكن لا تضع الثلج لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة، ولا تضعه مباشرة على جلدك، وحافظ على عدم استخدام الثلج قبل مرور ساعة بين مرة وأخرى.

• العلاج الحراري

العلاج الحراري يحسن الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى منطقة معينة عن طريق زيادة درجة الحرارة، وزيادة درجة الحرارة يمكن أن يهدئ مكان الألم والعضلات، وهو وسيلة ممتازة للتحكم بالألم والإصابة غير المتورمة، فاستخدام الحرارة على منطقة متورمة يمكن أن يزيد الالتهاب سوءًا، ولا تقوم به أيضاً بعد ممارسة التمارين.

هناك بعض المواقف التي يجب فيها تجنب استخدام الحرارة بالكامل:

-إذا كنت تعاني من مرض السكر.

-إذا كان لديك التهابات جلدية.

-إذا كنت تعاني من أمراض الأوعية الدموية.

هناك طرق للعلاج الحرارى، مثل حمامات البخار، حمام ساخن، أو استخدام منشفة ساخنة، وضعها على المفصل أو العضلة لمدة 15 دقيقة ثم أخذ استراحة لمدة ساعة.

هناك حالات معينة تحتاج فيها إلى استخدام كلاً من العلاج بالثلج والحرارة على التوالي، كحدوث ألم بالظهر أو ألم بالركبة، فيجب وضع الثلج على المنطقة لمدة 72 ساعة لتقليل الالتهاب ثم استخدام الحرارة لتقليل ضيق العضلات وزيادة المرونة.

وكذلك الصداع والصداع النصفي، فإن العلاج بالثلج هو الأفضل، في حين أن الصداع الناتج عن تقلصات الرقبة، يمكن أن يكون العلاج الحراري أفضل له، وإذا لم تشعر بالراحة ، حتى بعد العلاج الثلج أو المعالجة بالحرارة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لأن الألم قد يكون بسبب بعض المشكلات الصحية الأساسية.