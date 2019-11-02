رئيس وزراء الصين يدعو إلى تعزيز التعاون مع روسيا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" إلى تعزيز التعاون مع روسيا في القضايا الثنائية، وفي إطار منظمة شنجهاي للتعاون.

وقال تشيانغ –في تصريحات خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" في طشقند على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- إن الصين وروسيا عضوان مهمان في المنظمة وبينهما شراكة تنسيق استراتيجية شاملة، وإن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا في الشؤون الدولية والإقليمية لحماية السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل مشترك.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء روسيا "ديمتري ميدفيديف" بالأنشطة الناجحة للتعاون المحلي والتبادلات بين روسيا والصين على مدار السنين، داعيا الدولتين إلى استغلال فرصة عامي الابتكار العلمي والتكنولوجي في الدولتين 2020 و2021 لدفع التعاون الابتكاري وتدعيم تنمية جديدة للتعاون بين روسيا والصين.