الوزراء يؤكد: تطبيق غرامة 4000 جنيه على من لا يرتدي الكمامة في وسائل النقل

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد قرارات محددة لاجتماع لجنة الأزمات اليوم، سوى الخاصة بإعادة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة.



وناشد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وداخل وسائل المواصلات، قائلًا: «من لا يرتدي الكمامة ستوقع عليه العقوبة المقررة وفقًا لقرار رئيس الوزراء، وهي 4000 جنيه».



وأضاف أن هناك توجيهات للسلطات القائمة على إنفاذ القانون، لتطبيق هذه الغرامات بشكل فوري دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التراخي بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، في الفترة الأخيرة.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.





