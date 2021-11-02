مصر تعزي جنوب السودان في ضحايا تحطم طائرة شحن

قدّمت وزارة الخارجية، التعازي لجمهورية جنوب السودان إثر حادث تحطُم طائرة شحن اليوم عقب إقلاعها من مطار جوبا مما أسفر عن وفاة طاقمها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد عبد الحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ مصر تعرب عن صادق مواساتها لذوي الضحايا.

وقتل خمسة أشخاص في جنوب السودان، الثلاثاء، في تحطم طائرة شحن صغيرة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبا.

وقال مدير عام مطار جوبا كور كول، إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة التي تتعلق بطائرة من طراز "انتونوف-26" تديرها شركة "أوبتيمام أفييشن"، وهي شركة محلية.