وزير خارجية أمريكا يؤكد دعم جهود لبنان في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيد دعم استمرار جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسكو في إسكتلندا، وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين، وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.



كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، خلال اللقاء، مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي يكنها الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيدا لنهوضه من جديد.



من جانبه، عرض ميقاتي رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية، وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا دعم الولايات المتحدة لهذه المسار.



وكرر ميقاتي، ما كان أبلغه بالأمس إلى بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الأصل، ابنة مدينة طرابلس، سارة منقارة مستشارة رئاسية خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.