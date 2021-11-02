جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى التقشف في المال العام، كما شدد على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.

وأكد الرئيس التونسي -خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج- ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج، كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدي لكل المحتكرين والمضاربين.

كما مثل الوضع البيئي في ولاية "صفاقس" أحد محاور هذا اللقاء، حيث أكد سعيد على ضرورة التسريع بإيجاد حل وقتي لهذا الملف في انتظار التوصل إلى حل نهائي لمسألة رفع الفضلات في كامل أنحاء البلاد.