الأكاديمية العربية تشارك في مشروع بحثي مع جامعة روستوك الألمانية لمكافحة القمامة البحرية

تشارك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مشروع بحثي لمكافحة القمامة البحرية بقيادة جامعة روستوك الألمانية ومعهد لايبنيز لبحوث بحر البلطيق ومعهد ارنیمونده وشركاء آخرين من تونس والجزائر والمغرب.

وقال الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي وممثل الأكاديمية في المشروع إن المشروع يتم تحت إشراف وزارة البيئة المصرية وبتمويل من وزارة البيئة الألمانية.

وأضاف عبد الباري أن المشروع يهدف إلى تطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة النفايات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعد من أكثر البيئات البحرية تلوثا في العالم وفقا للبرلمان الأوروبي، حيث يتم تفریغ حوالي 730 طنا من القمامة يوميا، يتكون معظمها من البلاستيك حتى الآن.

وتتطلع الأكاديمية -بصفتها الذراع الفنية والعلمية لجامعة الدول العربية بسبعة مواقع في مصر ومقرها الرئيسي في الإسكندرية- إلى التعاون الفعال مع جامعة روستوك وجميع الشركاء لتحقيق مختلف أهداف ونتائج المشروع من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنيين الناشطين في قطاع السياحة وإدارة النفايات لتحقيق النجاح الكبير للمشروع، ومن المقرر عقد الاجتماع الافتتاحي الأول للمشروع بالأكاديمية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري