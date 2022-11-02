أكد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أنه هادئ حيال مفاوضاته مع ناديه الإسباني بشأن تجديد عقده العام المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وتناولت تقارير صحفية عدة خياراته للمستقبل.

ويخطط لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما لإنهاء مسيرته مع ريال مدريد ويبدو سعيدا بالانتظار حتى عام 2023 لبدء مفاوضات تجديد عقده.

وقال كروس قبل مباراة فريقه أمام سيلتك الاسكتلندي بدوري أبطال أوروبا: "أنا في حالة بدنية جيدة والأمور تسير على ما يرام في الملعب".

وأضاف: "أنا سعيد وهادئ جدا في الوقت الحالي وأشعر بالارتياح، رأيت ما يكتب عن الأمر في الصحف ولا أعرف كيف ستسير الأمور معي".

وأتم: "خلال فترة الاستراحة (في كأس العالم) سأفكر في الأمور وبعدها سأقرر، لن أذهب إلى أي مكان، سأعتزل هنا، الأمر الوحيد الذي لا أعرفه هو متى سيحدث ذلك".