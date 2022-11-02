صربيا تسقط طائرة مسيرة في الجنوب بالقرب من الحدود مع كوسوفو

قالت وزارة الدفاع الصربية، إن جيش البلاد "قام بتحييد" طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منشأة عسكرية، تنفيذا لأمر أصدره الرئيس ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تجارية جنوب صربيا بالقرب من جبل كوباونيك القريب من الحدود مع كوسوفو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش قوله إن الطائرة كانت تحلق فوق "منشآت عسكرية وتحاول تحديد أماكن وحداتنا".

وقال فوسيفيتش "سنقوم بالرد بشكل مناسب على أية تحديات" دون توضيح أصل الطائرة المسيرة، مضيفا "سوف نرى من هو الصانع وستكون لدينا صورة واضحة عن هذا في الأيام المقبلة، وربما في الساعات المقبلة".