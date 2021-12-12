رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس ووزير التنمية المحلية يواجه 130 طلب إحاطة و5 أسئلة

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل قليل.

ووضع المجلس على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مناقشة 135 طلب إحاطة وأسئلة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، موجهة لوزير التنمية المحلية، هشام أمنة.

ويتصدر جدول الأعمال الجلسة 106 طلبات إحاطة وأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب، أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما يواجه الوزير 16 طلب إحاطة وسؤالين بشأن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي.، بخلاف طلبي إحاطة بشأن قرار غلق المقاهي والمحلات، و8 طلبات إحاطة وثلاثة أسئلة في موضوعات أخرى متنوعة، منها طلب إحاطة بشأن قيام المحافظة بقطع الأشجار بحي جاردن سيتي في القاهرة.