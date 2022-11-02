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الجامعة العربية: قمة الجزائر حققت أهدافها

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربي
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربي
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 11:47 م

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية التي عُقدت بالجزائر، اتسمت بأنها تضمن جدول أعمال شاملا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الجامعة عملت كمنظومة متكاملة لإنجاح القمة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية حظيت باهتماما خاص خلال القمة، التي وصفها بأنها في المجمل حققت أغراضها.

وذكر أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي معروفة بأنها تشابه اقتصادات الدول العربية من حيث الهياكل والمخرجات، موضحا أنه لا يوجد تنوع يسمح بالتكامل المرتفعة.

ونوه بأن الإرادة السياسية أحيانا من تكون غائبة لتحقيق هذا التكامل، كما أن هناك مشكلات تخص قواعد المنشأ إذ لا تتبع بعض الدول الإرشادات المطلوبة بما يخدم منظومة التكامل.

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