ينطلق غدا الخميس، عرض مسلسل "النزوة" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب وياسمين زهدي، فيما تولى محمود دسوقي الإشراف على تطوير المحتوى.

يشارك في بطولة المسلسل، خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف.. بينهم سلوى محمد علي، ورمزي العدل، وميريت الحريري، ونهى الخولي وآخرين.

ويستعرض المسلسل قصة حب بين رجل وامرأة يعيشان علاقة شائكة ومعقدة، فالرجل متزوج ولديه 3 أولاد، وامرأة متزوجة خسرت طفلها، وتعاني خلافات ومشاكل مع عائلة زوجها.

تبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان عن طريق الصدفة، وكيف عاشا مغامرة مرت بعراقيل كثيرة، وكيف غيّرت نزوة حياة كل منهما، وعكّرت صفو علاقته بأسرته. وعند ارتكاب جريمة قتل، ستنقلب كل الموازين، فمن هم المتهمين، ومن هو المستفيد من هذه الجريمة، وهل هو المرتكب الحقيقي لها؟

الجدير بالذكر أن الحلقات تطرح وجهتي نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، ومستعرضاً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.