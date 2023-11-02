تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، يوم الأثنين والثلاثاء القادمين، مجموعة من الإعلاميين في قناة "القاهرة الإخبارية".

يستضيف البرنامج كل من أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي عادل حموده والإعلامي جمال عنايت ومجموعة من الإعلاميين بالقناة وهم أحمد بشتو وفيروز مكي وشروق وجدي ونهي درويش وليلاس كفوزي وأمل مضهج ورغدة منير، حيث يدور الحوار حول كواليس تأسيس القناة وأهم الانفرادات والتغطيات التي قامت بها.

كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الثلاثاء مجموعة من إعلامييّ قناة "إكسترا نيوز"، منهم أيضًا أحمد الطاهري وشادي شاش نائب رئيس القناة، ومحمد سعيد محفوظ ودعاء جاد الحق نائب رئيس قناة "إكسترا لايف" والإعلاميات لما جبريل وندا رضا وجاكلين ماهر ونهال خلاف ومحمود السعيد، حيث يدور الحديث عن أهم المحاور والتغطيات التي قامت بها إكسترا نيوز ولايف.