29 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

استشهد 29 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، اليوم الخميس، في قصف لطيران الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة في مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 27 شهيدا، ووقوع إصابات نقلت جميعها إلى المستشفى الإندونيسي.

وأشار إلى قصف المدرسة دون سابق إنذار، لافتًا إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم إلى الإندونيسي في بيت لاهيا.

وذكر أن هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس، حيث تم استهداف محيط مدرسة «أبو عاصي» التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، غرب غزة، بعدد من الصواريخ، وهي تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.