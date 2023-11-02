مدرب صن دوانز: تأهلنا على حساب الأهلي بفضل مباراة الذهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، أن مباراة الذهاب أمام الأهلي حسمت الأمور لصالح العملاق الأصفر.

وكان صن دوانز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل إيابًا سلبيًا بدون أهداف ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وقال موكوينا عبر موقع «kickoff» الجنوب إفريقي: «أظهرنا شخصية كبيرة أمام الأهلي وقدمنا مباراتين في منتهى القوة».

وأضاف «الفوز بهدف دون رد ذهابا منحنا الدفعة اللازمة وكان نقطة الانطلاق نحو التأهل للنهائي».

واختتم رولاني موكوينا حديثه: «جمهور صنداونز لعب كبيرا وساعدنا في تحقيق هدفنا وننتظر دعمهم أمام الوداد».