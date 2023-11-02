بو حبيب يدعو الدول الغربية إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها تجاه لبنان

دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على لبنان، ووقف تهديداتها بتدميره.

وقال بو حبيب، بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من "المجر، والتشيك، والنمسا، وباراجواي"، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات: "لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لأننا لم نتبلغه".

وأعرب بو حبيب عن أسفه "لانقسام أوروبا والعالم حول التصويت ضد هذا القرار، أو لنأي بعض الدول بنفسها وامتناعها عن التصويت".

وكان عدد من المسئولين الإسرائيليين هددوا لبنان مرات عدة بقولهم "سنسحق لبنان" و"سندمر لبنان" و"سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وتقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي مناطق حدودية جنوب لبنان منذ اندلاع الاشتباكات بين قواتها و عناصر حزب الله".