مسئول إسرائيلي يعلن استقالته من حزب نتنياهو على الهواء

قدم رئيس مجلس إقليمي في إسرائيل استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرجعا السبب في ذلك إلى فشل الحكومة في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان مستوطنات غلاف غزة في خضم الحرب على القطاع.



وأعلن تامير عيدان رئيس مجلس إدارة المجلس الإقليمي سدوت نيجف المتاخم لقطاع غزة، استقالته من حزب الليكود خلال مقابلة مع القناة (12) في التلفزيون الإسرائيلي، داعيا أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه.



وقال عيدان : "أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وادعوا كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذي قال إنه بعثه إلى نتنياهو.



وشنت حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر الماضي هجوما مباغتا على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي وأسر 240 آخرين.