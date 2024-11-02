إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل تزامنا مع هجوم مسير من العراق

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل، أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع: «تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة»، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

فيما قالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت لاحق، إنها «هاجمت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بطائرات مسيرة».

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان واحتدام الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.