زيلينسكي يدعو حلفاء أوكرانيا للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاء أوكرانيا إلى التوقف عن المشاهدة واتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا قبل أن تبدأ هذه القوات في مواجهة بلاده في القتال.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نُشر على تيليجرام: «كوريا الشمالية أحرزت تقدما في قدرتها العسكرية ونشر الصواريخ وإنتاج الأسلحة والآن ستكتسب خبرة الحرب الحديثة بكل أسف»، وفق وكالة رويتزر.

وأضاف: «أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية. سيضطر الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضدهم. وسيكتفي العالم مرة أخرى بالمشاهدة».

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا.

لكنه قال إن حلفاء كييف الغربيين لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم.

وتابع: «بدلا من تزويدنا بهذه القدرة الضرورية بعيدة المدى، نجد أمريكا وبريطانيا وألمانيا تكتفي بالمشاهدة».

واستكمل: «كل من يريد حقا على مستوى العالم ألا تتوسع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.... يجب ألا يكتفي بالمشاهدة. يجب أن يتخذ إجراء. يجب أن يقترن الكلام حول عدم جواز التصعيد وتوسع الحرب بالأفعال».

وتضمن المقطع المصور الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق تعليقاته مع صور لجنود كوريا الشمالية ومنصات صواريخ بالإضافة إلى صور للحرب.