البنتاجون يعلن نشر مدمرات دفاعية وصواريخ هجومية بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي، ومقاتلات نفاثة، وقاذفات قنابل هجومية بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، يوم الجمعة: «تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، والحد من التصعيد عبر الردع والدبلوماسية، أمر وزير الدفاع بنشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدد من قاذفات B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن هذه القوات ستبدأ بالوصول خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» لمغادرة المنطقة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي بعد نشر منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد» في إسرائيل، وتعزيز التواجد المستمر لوحدات الاستعداد البرمائي في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنها تعكس مرونة الانتشار الدفاعي الأمريكي وقدرته على الانتشار عالميًا لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة.

ونوه رايدر بأن وزير الدفاع لويد أوستن أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها وشعبها إذا استغلت إيران أو حلفاؤها أو وكلاؤها هذا الوضع لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة.