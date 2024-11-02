سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في مدينة سوتشي الروسية في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر.

وسيطلق هذا الحدث صيغة جديدة للتعاون مع الشركاء الأفارقة، بناءً على نتائج القمتين المنعقدتين في عامي 2019 و2023 بمشاركة نفس الدول، بحسب بيان لسفارة روسيا بالقاهرة.

وستتم مناقشة آفاق استخدام فرص التعاون الحالية بين روسيا والدول الأفريقية خلال عدة جلسات عامة مواضيعية.

كما سيتم اعتماد إعلان عام وثلاثة إعلانات قطاعية بشأن موضوعات أمن المعلومات الدولي ومكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء.

وأضاف البيان أن ممثلي الوزارات والمؤسسات الروسية والأفريقية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والدوائر العامة والعلمية ووسائل الإعلام مدعوون للمشاركة في برنامج الأعمال.

ومن المقرر عقد 19 جلسة ومناقشة التنسيق في مجالات مختلفة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتفاعل بين القارة الأفريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، حيث يناقش العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وتابع البيان: توقع أنه نتيجة للعمل المكثف سيكون من الممكن تحقيق النتائج المهمة والملموسة التي ستساهم مساهمة كبيرة في بناء التعاون الروسي الأفريقي وتعزيز مكانة الدول الأفريقية على الساحة الدولية. ونأمل في دعم شركائنا المصريين.