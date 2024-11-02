اليونيفيل تنفي تسهيل أي عملية اختطاف في لبنان

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نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، السبت، «تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية».

ووفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، أكدت نائبة الناطق باسم قوات اليونيفيل كانديس أرديل، أن «اليونيفيل ليست لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية».

واعتبرت أن «نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسئول، ويعرض قوات حفظ السلام للخطر».

جاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية لبنانية بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمال لبنان استهدفت قبطانًا بحريًا يُدعى «عماد أمهز».

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، إن «المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية، وتلقى تعليمه في معهد مدني».

من جهتها، رجحت مصادر أمنية لبنانية أن العملية نفذتها قوة إسرائيلية.