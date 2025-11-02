وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 164 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 164 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته قناة "أر تي عربية" الروسية.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 32 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار و26 فوق جمهورية القرم و20 فوق مقاطعة بريانسك، و9 فوق كل من مقاطعة فولجوجراد وروستوف وأوريول و6 فوق مقاطعة ليبيتسك و5 فوق مقاطعة فورونيج، و2 فوق كل من مقاطعة بيلجورود وكورسك وتولا، و39 فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.