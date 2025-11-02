تايوان وأمريكا تبحثان سلاسل التوريد على هامش قمة أبيك

ذكر ممثل تايوان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، لين هسين إي أنه هو ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ناقشا سلاسل التوريد وأشباه الموصلات خلال اجتماع على هامش القمة في مدينة جيونججو بكوريا الجنوبية.

وتخضع صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، باستثناء أشباه الموصلات، لرسوم جمركية بنسبة 20%، على الرغم من أن تايبيه تجري محادثات لتقليص هذا الرقم، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأحد.

وقال لين، وهو وزير اقتصاد سابق، للصحفيين، إنهما ناقشا سلاسل التوريد الآمنة والتعاون التكنولوجي خلال اجتماع استمر 40 دقيقة، مضيفا أن بيسنت كان مهتما بسماع كيف بنت تايوان صناعة الرقائق لديها.

وأضاف لين أنهما "أجريا مناقشة واسعة النطاق، شملت التعاون في مجال التكنولوجيا وأمن سلاسل التوريد والعديد من القضايا الأخرى".

غير أن النقاش مع بيسنت لم يتطرق كثيرا إلى المفاوضات الجارية بشأن التعريفات الجمركية حسب الوفد، الذي لم يقدم أي مستجدات أخرى بشأن المحادثات الثنائية.