وصف الكاتب والروائي أحمد مراد تكليفه بكتابة النص السردي (Script) لافتتاح المتحف المصري الكبير بأنه من أكثر اللحظات خصوصية في مسيرته الأدبية، مشيرًا إلى أن الشعور يصعب وصفه حين وجد نفسه يكتب عن حضارة طالما تأملها بانبهار، لتتحدث اليوم بلسانه أمام العالم أجمع.

وأوضح مراد أن رحلته مع التاريخ المصري بدأت منذ روايته «أرض الإله»، التي فتحت أمامه باب اكتشاف الحضارة المصرية القديمة، وقادته إلى سنواتٍ من البحث والسفر بين المعابد والنقوش والأسرار.

وقال إن أجمل ما يميز المتحف المصري الكبير أن زوّاره، عند عتباته، يتركون خلافاتهم العقائدية والتاريخية والمذهبية والسياسية جانبًا، ليشاهدوا حضارة علّمت العالم معنى الإنسانية، وأثبتت أن البقاء ليس للأقوى، بل لمن امتلك الحكمة والفن والجمال، وتمكّن من تحويل القوة إلى سلامٍ حقيقي.

وأكد مراد أنه كان له شرف التعاون في هذا الحدث الضخم مع نخبة من المبدعين، في مقدمتهم الفنانة الأسطورية شريهان، التي منح صوتها الحفل حضورًا استثنائيًا لا يُنسى، إلى جانب الموسيقار هشام نزيه، ومهندس الديكور محمد عطية، ومديري التصوير أحمد المرسي ومازن المتجول، والمخرجين تامر محسن وتامر عشري، والمبدعين المسرحيين كريس وإيليس، والدكتورة نانسي علي، والمخرج أحمد عرفة.

كما وجّه الشكر إلى محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومؤسس Saadi & Gohar Animation وMedia Hub، وفريقه: محمد سري، ومنة قطب، ورنا علي، ورضوى سامي، ونورهان سمير، على الإدارة المشرفة لهذا الحدث الذي وصفه مراد بأنه «الأهم في تاريخ مصر الحديث».

واختتم مراد كلمته مؤكدًا أن مشاركته في كتابة النص السردي لافتتاح المتحف تمثل امتدادًا لرحلة حب طويلة مع تاريخ مصر، رحلة بدأت من رواية، وانتهت بلحظة شعر فيها بمعنى الانتماء والفخر.