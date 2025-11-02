حماس توافق على إخراج مقاتليها من مناطق خلف الخط الأصفر عبر سيارات الصليب الأحمر

كشفت مصادر صحفية لوكالة معا القلسطينية اليوم الأحد، أن اتصالات يجريها الوسطاء مع حماس وإسرائيل لتأمين خروج مقاتلي الحركة من المناطق خلف الخط الأصفر.

ووفقا لقناة الجزيرة التي نقلت عن الوسطاء بأن المساعي تهدف إلى ضمان خروج آمن للمقاتلين لتفادي أي احتكاك محتمل مع قوات الاحتلال.

وأكدت أن المبادرة المطروحة تقضي بخروج المقاتلين عبر سيارات تابعة للصليب الأحمر ضمن ممرات محددة وآمنة.

وأضافت أن الوسطاء حصلوا على موافقة حماس على ترتيبات خروج المقاتلين العالقين وينتظرون موافقة إسرائيل.

و"الخط الأصفر" هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء

ويفصل هذا الخط بين المناطق التي ما زال يوجد فيها جيش الاحتلال في الجهة الشرقية منه، وبين المناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في المناطق الغربية منه.

وفي 10 أكتوبر الماضي، انسحب جيش الاحتلال جزئيا من المناطق التي كان يتمركز فيها إلى مواقع جديدة داخل قطاع غزة شرق "الخط الأصفر"، والذي يغطي وفق تقديرات إسرائيلية أكثر من 50% من مساحة القطاع.