شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من مغادرتها

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من مغادرتها، بعد أن صادرت جميع الوسائل العاملة في نقل النازحين.

ونوه المتحدث باسم الشبكة الدكتور أحمد النور، في بيان مساء الأحد، أن الدعم السريع أعادت عددًا من الفارين إلى داخل المدينة جبرًا، من بينهم مصابون بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهروب، وآخرون يعانون من سوء التغذية.

وحذر من أن «استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من المدنيين، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وشُحٍّ حاد في الأدوية، ونقصٍ في الكوادر الطبية التي لا تزال الدعم السريع تحتجز بعض أفرادها، فيما لا يزال آخرون مختطفين من قبل عناصرها، يشكّل كارثة إنسانية متفاقمة».

وطالب بإطلاق سراح المدنيين فورًا، وفتح مسارات آمنة لخروجهم، وإتاحة الفرصة للمنظمات العاملة لدفن الجثث التي يمثل بقاءها منتشرة في أطراف المدينة كارثة بيئية، هي ضرورة عاجلة.

وسيطرت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، على الفاشر الأحد الماضي، إثر انسحاب قوات الجيش، بعد حصار استمر أشهرًا. فيما اتهمتها منظمات إغاثية محلية ودولية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وأقرت مليشيا الدعم السريع بحصول بعض الانتهاكات، وأكد دقلو في خطاب متلفز ألقاه يوم الأربعاء الماضي، حدوث تجاوزات، زاعمًا تشكيل لجان للتحقيق.

في حين أعلنت حكومة إقليم دارفور الموالية للجيش مقتل أكثر من 2000 شخص في الفاشر.