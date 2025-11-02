الحاخامية الكبرى في إسرائيل تمنع جنود الاحتياط من حمل الأسلحة خوفا من الانتحار

أصدرت الحاخامية الكبرى في إسرائيل قرارًا يمنع جنود الاحتياط الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي من حمل السلاح، خوفًا من الانتحار.

ووفقًا للإعلام العبري تضمن التوجيه أيضًا حظرًا على إلحاق جنود الاحتياط الذين أنهوا خدمتهم في وحدات قتالية أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا إجراءٌ مؤقت يهدف إلى منحهم الراحة ومعالجة فترةٍ عصيبة، وشدد على أن الطلبات الفردية لحمل السلاح تُدرس بناءً على حيثياتها.

ويأتي هذا القرار على خلفية بياناتٍ مُقلقة، نُشرت مؤخرًا في تقريرٍ جديدٍ صادرٍ عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست حول أعداد الجنود المنتحرين.

وكشف التقرير عن ارتفاعٍ حادٍّ في حالات الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي، وخاصةً في قوات الاحتياط، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، سُجِّلت 279 محاولة انتحار بين الجنود بين يناير 2024 ويوليو 2025، أي ما يعادل سبع محاولاتٍ لكل حالة وفاة.

وكان 21% من مُنتحري السنوات الأخيرة من جنود الاحتياط، وهو معدلٌ مُتزايدٌ يُثير قلق الجيش ومسئولي الصحة النفسية بشكلٍ خاص في إسرائيل.