الأحد 25 يناير 2026 1:50 م القاهرة
انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف منزل بالولايات المتحدة بسبب عاصفة شديدة

واشنطن-د ب أ
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 12:48 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 12:48 م

تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص.

وتعد ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس من بين الولايات الأكثر تضررا، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل، بحسب ما ذكره موقع "poweroutage.us" الإلكتروني، اليوم الأحد.

ويواجه أكثر من نصف عدد سكان الولايات المتحدة انقطاعا في التيار الكهربائي بسبب هبوب واحدة من أسوأ عواصف فصل الشتاء التي تواجهها البلاد منذ أعوام.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تمتد العاصفة لمسافة تقرب من 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في جنوب غرب البلاد وحتى مين في شمال شرق البلاد، خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة نيويورك اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الولايات حالة الطوارئ.

كما أدت ظروف الطقس السيئ إلى إلغاء آلاف رحلات الطيران خلال مطلع الأسبوع، مما تسبب في حالة من الفوضى بالنسبة للمسافرين.

