مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث فتح معبر رفح في غزة

من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر، اليوم الأحد، لبحث فتح معبر رفح في غزة، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل لن تفعل ذلك إلا إذا تم تسليم رفات الأسير الأخير في غزة.

وتم إغلاق المعبر القريب من مدينة رفح بجنوب القطاع، والذي يربط غزة بمصر، منذ حوالي عام، فيما تواصل إسرائيل فرض قيود على الوصول إلى القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي يسري منذ أكتوبر العام الماضي.

وكان علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بإدارة غزة مؤقتا، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه من المتوقع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر خلال الأسبوع الذي بدأ أمس السبت 24 يناير الجاري. ويعد هذا المعبر فعلياً الطريق الوحيد للدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه بالنسبة لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

ويريد المسئولون الإسرائيليون الحد من عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر معبر رفح لضمان أن يكون عدد الذين يخرجون من قطاع غزة أكبر من العائدين، حسبما ذكرت مصادر مطلعة قبل إعادة الفتح المخطط له.