رئيس مياه الغربية يتفقد إصلاح كسر مفاجئ بخط رئيسي بزفتى دون انقطاع المياه عن المدينة

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، يرافقه اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ميدانيًا أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 600 مم بمدينة زفتى.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه رغم ضخامة القطر المتضرر، لم تشهد المدينة انقطاعًا في المياه، واقتصر التأثير على ضعف الضغوط في بعض المناطق، مما يعكس كفاءة منظومة التشغيل والطوارئ بالشركة.

وتُجرى أعمال الإصلاح على مدار الساعة بأيدي مهندسين وفنيين وعمال فرع الشركة بزفتى، مدعومين بالمعدات اللازمة، وبتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التأثير على المواطنين.

وأكد عبد الفتاح أن فرق الطوارئ تعمل بأقصى سرعة لإنهاء الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، مشيدًا بجاهزية الفرق الفنية وتكامل الجهود بين الشركة والمحافظة في مواجهة مثل هذه المواقف الطارئة.

والجدير بالذكر أن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يتابع أعمال الإصلاح الجارية لحظة بلحظة للوقوف على آخر المستجدات.