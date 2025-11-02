انقطاع الكهرباء في أجزاء من الأراضي الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدثت انقطاعات في التيار الكهربائي في أجزاء من الأراضي الأوكرانية عقب هجمات بمسيرات أوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم السبت: "حدثت انقطاعات في الكهرباء مرة أخرى في جمهورية لوجانسك الشعبية".

وفي لوجانسك نفسها، هناك تقلبات في الجهد الكهربائي.

ووفقا لمراقبين عسكريين أوكرانيين، أدت هجمات المسيرات على محطة فرعية في ألتشيفسك إلى انقطاع التيار.

وفي وقت سابق، كانت هناك أيضا مشاكل في إمدادات الكهرباء في الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا.

وقال الحاكم الإقليمي المعين من قبل موسكو، يفجيني باليتسكي، على تليجرام: "بسبب هجوم آخر شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الطاقة في منطقة زابوريجيا، لا يزال الجزء الشمالي من المنطقة بدون كهرباء". وبعد أقل من ساعة، أفاد بأنه تمت استعادة الكهرباء بالكامل.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.

ولطالما هاجمت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية، مما يترك أحيانا أجزاء كثيرة من البلاد بدون كهرباء لساعات في كل مرة. وتقوم كييف، بدورها، بانتظام بمهاجمة مصافي النفط الروسية بشكل أساسي، ولكن أيضا على نحو متزايد المحطات الفرعية على الأراضي الروسية.