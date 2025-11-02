الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتساقط الأمطار حتى غد الإثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات الماضية شهدت تساقط أمطار متفرقة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على أغلب محافظات الجمهورية امتدت من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وصاحبتها سحب رعدية أحيانا، خاصة في الصحراء الغربية والوادي الجديد.

وأرجعت خلال تصريحات لـ «Extra News» مساء اليوم، ذلك إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى توافر الرطوبة على سطح الأرض، مشيرة إلى انعكاس ذلك على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط الأمطار على مدار الساعات الماضية.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على بعض محافظات السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق بمدن القناة، وصولا إلى شمال الصعيد والصحراء الغربية، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى تساقط الأمطار، مساء اليوم، على مناطق من الإسكندرية والشرقية والمنوفية وأجزاء من القاهرة الكبرى، مؤكدة استمرار تساقط الأمطار حتى غد الإثنين، مع استمرار فرص الأمطار متفاوتة الشدة، والتي تكون رعدية أحيانًا، على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونوهت إلى استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، محذرة من نشاط الرياح والذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.