دمشق تعلن نتائج التحقيقات عن حالات خطف نساء في الساحل السوري

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين بابا، اليوم الأحد، نتائج تحقيقات اللجنة التي شُكلت في يوليو الماضي للتحقق من صحة الشكاوى المقدمة بشأن اختطاف عدد من النساء في الساحل السوري.

وبحسب البيان المنشور على حساب الوزارة بمنصة إكس، أفضت التحقيقات إلى النتائج التالية: 12 حالة هروب طوعي، و9 حالات تغيب مؤقت لم تتجاوز مدتها 48 ساعة و6 حالات هروب من العنف الأسري.

بالإضافة إلى 6 حالات ادعاء كاذب و4 حالات تورط في الابتزاز و4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة، وحالة واحدة ثبت اختطافها بالفعل، وأُعيدت الفتاة بسلام من قبل الأجهزة الأمنية، فيما لا يزال البحث جارياً عن الفاعلين.

وكانت قد انتشرت في شهر يوليو الماضي شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اختطاف عدد من النساء في الساحل السوري ووقوع انتهاكات بحقهن.

وعلى إثر ذلك، أصدر وزير الداخلية السوري قرارا بتشكيل لجنة للتحقق من صحة تلك الشكاوى.

ونشرت وكالة رويترز في يونيو الماضي تقريراً يشير إلى تعرض عشرات النساء والفتيات السوريات من الطائفة العلوية للاختطاف من مجهولين في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف التقرير عن شهادات عائلات الضحايا تلقت طلبات فدية وتهديدات بالقتل أو احتمال الاتجار بالبشر، ورصد تصاعد القلق في الأوساط العلوية من استهداف ممنهج للنساء.

وأشار التقرير إلى أن 33 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاماً خُطفن أو فُقدن منذ بداية العام، وفقاً لإفادات ذويهن، وسط الفوضى التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.