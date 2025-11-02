بيزيرا يطمئن جماهير الزمالك بعد إصابته أمام الطلائع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص البرازيلي جوان بيزيرا الجناح الأيمن بنادي الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بشأن إصابته المقلقة ضد طلائع الجيش.

وتعرض بيزيرا لإصابة في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الثالث عشر من الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 3-1 مساء اليوم الأحد.

وبعد خروج باكيا وجلوسه متأثرا بالإصابة على مقاعد البدلاء، كتب اللاعب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقا يطمئن فيه الجماهير.

وقال اللاعب: "الحمد لله أنا بخير".. وأضاف: "لقد كانت إصابة سيئة، لكنني سأعود قريبا وأقوى".

وأضاف اللاعب: "شكرا لكل جماهير الزمالك على دعمهم الدائم"

وكان أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك قد دفع بالفلسطيني عدي الدباغ على حساب بيزيرا، حيث سجل البديل هدف فريقه الثالث في الشوط الثاني.