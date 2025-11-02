أعربت الفنانة يسرا عن فخرها واعتزازها بمصر، مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عظيمًا وتاريخيًا يعكس حضارة مصر العريقة، مشيرة إلى أن جمهورها فاجأها بصور أنشأها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تظهرها بالزي الفرعوني، موضحة أنها أحبت تلك الصور كثيرًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار" ضمن التغطية الخاصة لحفل افتتاح المتحف الكبير أن لديها بالفعل صورة حقيقية بالزي الفرعوني من مشاركتها في حفل المومياوات على ضفاف النيل.

وقالت: "يشرفني إني مصرية وفخورة ببلدي، وده حدث عظيم وتاريخي، وبناء صرح عظيم بيقول للناس اتفرجوا واستمتعوا وشوفوا مصر حلوة إزاي بحضارتها واهتمامها بالسياحة وضيوفها.

وأضافت أنها تعتبر مشاركتها في حفل موكب المومياوات الملكية من أعظم وأجمل لحظات حياتها، مشيرة إلى أن لديها رقصة فرعونية قدمتها في فيلم "المهاجر"، وهو ما يعكس ارتباطها الدائم بالحضارة المصرية القديمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.