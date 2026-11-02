دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان ولاية كارولاينا الشمالية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح قائمة من المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي، معلنًا تأييده الكامل لهم.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «إلى الشعب العظيم في ولاية كارولاينا الشمالية، اخرجوا وصوّتوا لصالح المرشحين الآتيين»، مستعرضًا أسماء 12 مرشحًا، هم: مايكل واثلي، مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، ولوري باكهاوت، مرشحة مجلس النواب عن الدائرة الأولى، وجريج ميرفي، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثالثة.

كما تضمنت القائمة فيرجينيا فوكس، مرشحة مجلس النواب عن الدائرة الخامسة، وأديسون ماكدويل، مرشح مجلس النواب عن الدائرة السادسة، وديفيد روزر، مرشح مجلس النواب عن الدائرة السابعة، ومارك هاريس، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثامنة.

وتضمنت القائمة أيضًا ريتشارد هدسون، مرشح مجلس النواب عن الدائرة التاسعة، وبات هاريجان، مرشح مجلس النواب عن الدائرة العاشرة، وجينيفر بالكوم، مرشحة مجلس النواب عن الدائرة الحادية عشرة، وبراد نوت، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثالثة عشرة، وتيم مور، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الرابعة عشرة.

وأضاف ترامب: «هؤلاء الوطنيون العظماء يحظون بتأييدي الكامل والمطلق، ولن يخذلوكم أبدًا»، مختتمًا المنشور بتوقيعه: «الرئيس دونالد ج. ترامب».

وأرفق ترامب منشوره برابط موقع Swamp the Vote USA المخصص لحشد الناخبين وتقديم المعلومات المتعلقة بالتصويت في ولاية كارولاينا الشمالية.