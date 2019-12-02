سواريز: جريزمان توقع رد فعل جماهير أتلتيكو مدريد ضده

أكد الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني أن زميله الفرنسي أنطوان جريزمان، كان على دراية بما سيحدث من جماهير أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأطلقت جماهير أتلتيكو مدريد هتافات عدائية على لاعبهم السابق، جريزمان، في قمة "واندا ميتروبوليتانو"، والتي نجح فريق برشلونة في حسمها بتحقيق الفوز على غريمه "الروخي بلانكوس" بهدف نظيف متأخر سجله أسطورته ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد تبادل الكرة مع لويس سواريز، ليرسل تصويبة صعبة لم يستطع يان أوبلاك التعامل معها لتسكن شباك "الروخيبلانكوس".

وقال سواريز في تصريحاته نقلها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عقب اللقاء: "جريزمان كان على دراية بما ينتظره هنا، وأعتقد أنه أبلى بلاءً حسنًا".

وأضاف: "كنا نعلم قوة أتلتيكو على ملعبه ووسط جماهيره، وطريقتهم الدفاعية ".

واختتم سواريز: "هدفنا كان عدم استقبال أهداف ثم محاولة صنع فرص والتسجيل".