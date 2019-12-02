انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بأسوان

أطلقت مديرية الصحة بأسوان، اليوم الاثنين، حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بالمجان.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان - في تصريح اليوم - "إنه تم تجهيز 41 وحدة صحية على مستوى محافظة أسوان لاستقبال الفتيات والسيدات المستهدفات خلال الحملة، منوها بأن الحملة تأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم صحة المرأة من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه".

وأوضح أن الحملة تستهدف النساء من عمر 18 عاما فأكثر، لإجراء فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبي نسائي متخصص داخل عيادات مغلقة بالوحدات الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات حول كيفية الفحص الدوري للثدي.